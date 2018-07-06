Balıkesir'de Çocuk İstismarına Karşı "Umut Yürüyüşü" Yapıldı

Balıkesir'de, çocuk istismarına karşı "Umut Yürüyüşü" yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (SİLBAŞTAN), Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği (OBİDER) ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) Balıkesir Şubesi tarafından, bir etkinlik düzenlendi.

Toplu Taşıma Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında çocuk istismarına karşı sloganlar atan grup, farkındalık amacıyla sağ eline mavi eldiven taktı.

Yürüyüşe katılan kadınlar, taşıdığı dövizler ile şiddet ve istismara dikkat çekti.

SİLBAŞTAN Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, ilk amacın suç oluşmadan önlemek olması gerektiğini söyledi.

Küçükafacan, istismar ve şiddet davalarında sürecinin kısalması için Türkiye'nin her bir iline çocuk mahkemesi kurulması, mağdurun tekrar tekrar aynı travmayı yaşaması için ise çocuk izlem merkezleri açılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son günlerde medyada ve Türkiye'nin her yerinde geniş biçimde yer alan ve infial yaratan, evlatlarımızın vahşice katledilmesi sonucu bu yürüyüşü düzenlemek kaçınılmaz olmuştur. Yürüyüşümüze katılarak bizlere umut aşılayan, duyarlı bütün herkese teşekkürü bir borç biliyoruz.

Öncelikle kreş seviyesinden başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi dersi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders müfredatına acilen eklenmelidir. Bu sorunun önleyici tedbirler kapsamında küçük yaştan başlayarak eğitimle aşılabileceğine inanıyoruz.

Anaokulundan itibaren kendi bedenini tanıma ve koruma eğitimi müfredata eklenmeli, çocuklarımız bu konuda başta aile, sonrasında ise eğitim öğretim hayatında bilgilendirilmelidir."