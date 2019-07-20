Balıkesir'de cinayet

Balıkesir'in Manyas ilçesinde tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yücel A, Maltepe Mahallesi'ndeki bir sokakta Zafer Yılmaz'a tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı bir süre sonra yakaladı.

Yücel A'nın, emniyetteki ifadesinde Yılmaz'ın, çocuğunu darbettiğini ve telefonunu kırdığını ileri sürdüğü, olayı bunun için gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlının iş makinesi operatörü olduğu, Yılmaz'ın ise çiftçilik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA