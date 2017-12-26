Balıkesir'de Cinayet

Merkez Altıeylül ilçesinde, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden lise öğrencisi E.A. (14), odasında uyuduğu sırada babası A.A'yı av tüfeğiyle başından vurdu.



Baba A.A. olay yerinde hayatını kaybetti.



Olaydan sonra kaçan E.A. ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.