Balıkesir'de cinayet: 1 ölü
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Balıkesir'de cinayet: 1 ölü

16.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:26
Balıkesir'de cinayet: 1 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Memiş Mahallesi'nde M.C.G. (18) ile A.K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tabanca ile M.C.G'ye ateş etti.

Ağır yaralanan M.C.G, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

M.C.G, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan A.K, polis ekiplerince Havran'da saklandığı bir evde yakalandı.

M.C.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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