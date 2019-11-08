Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

08.11.2019 01:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:58

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA