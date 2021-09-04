Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yıldız ve Bozen mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, 9 arazöz, iki su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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