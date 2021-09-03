Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Emendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın