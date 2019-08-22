Balıkesir'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

22.08.2019 20:42

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Kazımpaşa Mahallesi'ndeki Hüsnü Uğural Stadyumu'nun arkasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arazöz sevk edildi.



Bu sırada çok sayıda tatilci ve çevre sakini ellerine geçirdikleri alet ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale etti.

Toplam 8 çam ağacının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.



Yangın söndürme çalışmalarına katılanlardan Oğuz Günsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben yangının çıktığı bölgeye çok yakında olan Ayvalık Belediyesine ait aşevinde çalışıyordum. Bu bölgede bir ambulansın bulunduğunu gördüm. Bir trafik kazası olabileceğini düşünerek hemen olay yerine koştum. Ancak o sırada bir ağacın dalları arasındaki alevleri fark ettim. Hemen yangına müdahale ettim. 2 kadın ile birlikte elimize geçirdiğimiz ağaç dallarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştık. Zaten 5-10 dakika içinde de itfaiye ekipleri geldi ve hemen müdahale etti. Yangını fark eden onlarca vatandaşın da yardıma koşup, itfaiye ekiplerine yardımcı olmasıyla yangın büyümeden söndürüldü." diye konuştu.

Kaynak: AA