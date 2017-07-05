Balıkesir'de "Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi"Nde İlk Hasat

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Burhaniye ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Börezli'de kurulan Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi bünyesindeki tarlalarda üretilen lavanta, ekinezya ve aromatik nanelerin ilk hasadı yapıldı.



Çiftçilerin, bilinçli ve kaliteli üretim yapmalarına katkı sağlamayı amaçlayan 114 dönümlük merkezde, tüm tıbbi ve aromatik bitkiler, farklı ağaç fide ve fidanları ile organik gübre çeşitleri akademisyenler nezaretinde üretiliyor.



Merkezin ana binasında ise çiftçilere eğitim verilecek, ayrıca binada doku kültürü laboratuvarı ile tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı da faaliyet gösterecek. 1 müdür, 4 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 20 işçinin görev yaptığı merkezde, yakın zamanda akademik kariyeri olan 2 biyolog, 1 eczacı ve 1 biyokimyacı da göreve başlayacak.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, merkez bünyesindeki tarlalarda ilk hasadın yapılması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediye olarak sadece altyapıyla uğraşmadıklarını söyledi.



Uğur, çiftçilere katma değeri yüksek ürünler ürettirmek için çalışmalar yaptıklarını, böylece daha çok para kazanmalarının sağlanacağını vurguladı.



"Çalışmalarımızı üniversitelerle diyalog içinde yürütüyoruz"



Bu çalışmanın Balıkesir ve Türkiye'ye örnek olacağını ifade eden Uğur, şöyle konuştu:



"Burada, aloeveradan, ekinezya bitkisine, aromatik naneden, lavantaya kadar çeşitli üretimler yapıyoruz. Lavanta yağı çok değerlidir. Bütün parfümlerde bu kullanılıyor. Biz burada bu ve daha birçok bitkinin hem destinasyonunu hem de yağının çıkartılmasını yapacağız. Bunu biz bütün kırsal mahallelerimize, çiftçilerimize yaydığımız zaman onlar da daha değerli ürünler üretebileceklerini görmüş olacak. Bu çalışmalarımızı üniversitelerle diyalog içinde yürütüyoruz. Burhaniye'mize, Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi ilk hasadı da yapacağız."



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de merkez hakkında bilgi verirken, "Bizim bir iddiamız var; tarımın başkentiyiz ve Türkiye'yi doyuran iliz. Dolayısıyla, tarımla ilgili faaliyetleri akademik olarak buradan yürüteceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından, lavanta, ekinezya ve aromatik nanelerin bulunduğu tarlalarda ilk hasat yapıldı.



Tören ve hasada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un yanı sıra Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, akademisyenler ve üreticiler katıldı.