Balıkesir'de "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" projesi... Karesi Belediyesi tarafından sunulan "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli proje kabul edildi.

Karesi Belediyesi tarafından sunulan "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli proje kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 274 bin 382 avroluk bütçeyle kabul edilen ve 24 ay sürecek projeyle ilçedeki yüzlerce çiftçiye eğitim verilecek. Projede, Balıkesir Üniversitesi ile Polonya ve İspanya'dan ikişer proje ortağı yer alacak.

Proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturulacak.

Projeyle yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi'ye ve üreticilere önemli katkılar sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesinin üreticilerin yanında olduğunu ifade etti.

Uluslararası çalışmalara imza atmaya devam edeceğini vurgulayan Orkan, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalarla belediyemize yeni birikimler kazandıracağız. Karesi Belediyesi olarak bilgilerimizi yurt dışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşmayı planlıyoruz. Belediyemizin projelerini istihdam, eğitim, sosyal politika ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara odaklandırdık. Yaptığımız çalışmaların karşılıklarını zamanı geldikçe alıyoruz. Balıkesir Üniversitesi ile yürüteceğimiz projede Prof. Dr. Ergün Demir proje ortağı ve Doktor Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun proje araştırmacısı olarak görev alacak. Şu anda sonuçlarının açıklanmasını beklediğimiz 17 uluslararası proje ve 3 yerel proje bulunmaktadır."

Kaynak: AA