Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il geneli yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il geneli yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayında aranan şahısların yakalanması yönelik yaptıkları devriyeler sırasında 34 bin 14 kişiyi sorguladı.

Sorgulama neticesinde arama kaydı olan ve çeşitli suçlardan aranan Altıeylül'de 5, Ayvalık'ta 5, Balya'da 3, Bandırma'da 3, Bigadiç'te 4, Burhaniye'de 2, Edremit'te 27, Erdek'te 3, Gömeç'te 1, Gönen'de 2, İvrindi'de 8, Karesi'de 10, Kepsut'ta 4, Marmara'da 1, Savaştepe'de 1 ve Susurluk ilçesinde 3 kişiyi yakaladı.

Ayrıca, Altıeylül'e bağlı Çiftlik Mahallesi'nde 3 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. ise Paşaköy Mahallesi'nde yakalanarak Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA