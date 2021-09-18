Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir'de polis ekipleri güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 27 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlar sırasında, 1 ruhsatsız silah, 1 ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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