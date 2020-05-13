Balıkesir'de, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakaladı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan 34 kişiyi gözaltına aldı.
13.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:54
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan 34 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 14 bin 110 kişinin sorgusu yapıldı.
Bu çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Ayvalık'ta 3, Balya'da 1, Bandırma'da 1, Burhaniye'de 5, Edremit'te 13, Erdek'te 3, Gömeç'te 1, Gönen'de 3, Karesi'de 1, Kepsut'ta 2 ve Savaştepe ilçesinde 1 olmak üzere 34 kişi yakalandı.
Kaynak: AA