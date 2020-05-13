Balıkesir'de, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakaladı Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan 34 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan 34 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 14 bin 110 kişinin sorgusu yapıldı.

Bu çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Ayvalık'ta 3, Balya'da 1, Bandırma'da 1, Burhaniye'de 5, Edremit'te 13, Erdek'te 3, Gömeç'te 1, Gönen'de 3, Karesi'de 1, Kepsut'ta 2 ve Savaştepe ilçesinde 1 olmak üzere 34 kişi yakalandı.

Kaynak: AA