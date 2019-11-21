Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.

21.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:11
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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