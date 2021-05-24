Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi
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Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi

Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesindeki arazilerde ekimlere başlandı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesindeki arazilerde ekimlere başlandı.

Nisan ayındaki aşırı yağışlardan dolayı geçen yıla göre ekime 15 gün geç başlayan çiftçiler, istenilen su seviyesine ulaşılan tarım alanlarında çeltik tohumlarını suyla buluşturuyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçede 75 bin dekar alana çeltik ekildiğini bildirdi.

Üreticinin geçen sezon verim ve fiyat bakımından memnun kaldığı için bu sezon ekim alanında 5 bin dekar artış beklediklerini anlatan Danç, ekimlerin haziran ortalarına kadar süreceğini dile getirdi.

Hüseyin Danç, "Manyas'ta baldo ekiyoruz. Baldonun yanı sıra yatkın türü ile yabancı çeşit ekenler de var. İnşallah çeltik üreticimiz için hayırlı bir sezon olur ve emeğimizin karşılığını alırız." dedi.

Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi
Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi
Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi
Balıkesir'de çeltik üreticilerinin ekim mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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