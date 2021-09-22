Balıkesir'de çeltik hasadı başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Ekonomi
Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticiler hasada başladı.

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticiler hasada başladı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 70 bin dekarı aşkın alana çeltik ekildiğini bildirdi.

Yağışlardan dolayı bu yıl ekim işleminin mayıs ayının ortalarında başladığını belirten Danç, çeltiğin çeşidine göre 120 ila 135 günde hasat edilecek duruma geldiğini anlattı.

Çiftçilerin baldo ağırlıklı olmak üzere hastalıklara dayanıklı çeşitleri tercih ettiğini dile getiren Danç, "Havaların iyi gitmesi hasadımızı kolaylaştıracaktır. İnşallah üreticilerimiz emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alırlar." dedi.

Kırsal Eşen Mahallesi'nden çeltik üreticisi Aytekin Gündoğan ise baldodan dönüm başına 650-700 kilogram ürün aldıklarını ifade etti.

Bu yıl verimin iyi olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Bize bir dekar çeltiğin maliyeti 2 bin 700-2 bin 800 lira. Para kazanmamız için 1 kilogram çeltiğin 7 lira olması gerekir." diye konuştu.

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı

AA / Süleyman Özaydın - Ekonomi Haberleri
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip

 Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

 Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Akalın Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Alex Teixeira Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de çeltik hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:06:44. #1.12#