Son dakika haberi: BALIKESİR - Çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçe kırsalındaki Bağyüzü Mahallesi yakınında fıstık çamlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ve bir su ikmal aracıyla ekipler sevk edildi.

Havadan helikopter desteğiyle yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemi yaptı.