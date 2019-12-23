Balıkesir'de camiye yıldırım düştü
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Balıkesir'de camiye yıldırım düştü

Balıkesir'de camiye yıldırım düştüBalıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

23.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58

'de camiye yıldırım düştü

Balıkesir'in ve ilçelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gömeç'te bir camiye yıldırım düştü.

Edremit Körfezi'nde gece saatlerinde süren şiddetli lodos, sabah saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Gömeç'e bağlı kırsal Hacı Hüseyinler Mahallesi Camii'ne yıldırım düştü. Cami içerindeki elektronik malzemelerin zarar gördüğü öğrenilirken, caminin ve bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. Yıldırım düştüğü anda cami içinde cemaatin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Ayvalık ilçesinde lodos etkisini kaybetti, sağanak yağış öğle saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: DHA

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: Balıkesir'de camiye yıldırım düştü
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