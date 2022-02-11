Balıkesir'de çalınan koyunları JASAT bulup sahibine teslim etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalınan 10 koyun, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Namık Kemal Mahallesi'nde kendisine ait 10 küçükbaş hayvanın çalındığını fark eden kişi, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen JASAT ekibi, küçükbaş hayvanların S.E, Y.Ö. ve E.Ö. tarafından çalındığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonucu 3 şüpheli olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Çalınan küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.