Balıkesir'de çakıl taşlarından yapılan eserler ilgi topladı - Haberler
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Balıkesir'de çakıl taşlarından yapılan eserler ilgi topladı

AA, Ahmet Pesen - Kültür Sanat
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Balıkesir'de çakıl taşlarından yapılan eserler ilgi topladı

Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Barış Manço Kültür Merkezi, Melih Çınar sergi salonunda, Münevver Bülbül, Ayfer Şallı ve Sibel Çelik Agu tarafından açılan sergide, doğadan toplanan çeşitli taşlardan yapılan eserler ilgi topladı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Barış Manço Kültür Merkezi, Melih Çınar sergi salonunda, Münevver Bülbül, Ayfer Şallı ve Sibel Çelik Agu tarafından açılan sergide, doğadan toplanan çeşitli taşlardan yapılan eserler ilgi topladı.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül gazetecilere, özellikle pandemi sürecinde sergideki çalışmaların kendilerinin hobi çalışmaları olduğunu söyledi.

Bülbül, "Özellikle pandemi sürecinde arkadaşlarımızla ilk çıkış noktamız oldu. O süreçteki yaşanılan sıkıntılar, kaygılar, endişeler, insanlardaki ruhsal bunalımları biz bu taş tasarımlarla çok kolay bir şekilde atlattık. O süreçte bizim bütün derdimiz hangi taşın yanına hangi taş koyarsak nasıl bir güzel görünü yakalarız derdimiz oldu. Doğal objeler ve taşlarla yaptığımız bu tabloların beğenilmesi, insanların değer vermesi bizi çok mutlu ediyor. Bu sanatla uğraşmak, insanı rehabilite ediyor, Eserlerimizin tamamında sevgi teması işledik. Sergide deniz kenarına sürüklenmiş ağaç dalları, çakıl taşları, renkli şişe kırıkları, deniz kabukları onları bir araya getirerek sevgi temasını işlemeye önem verdik. Anne, baba,çocuklar, hayvanlar, doğa konularını sevgi çerçevesi içerisinde ele aldık." dedi.

Lisenin Okul Aile Birliği Başkanı Ayfer Şallı da, doğal objeler ve taşlarla yapılan eserlerin insanı dinlendirdiğini söyledi.

AA / Ahmet Pesen - Kültür Sanat

Anadolu Lisesi, Barış Manço, Sibel Çelik, Çınar, Kültür Sanat, Haber

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