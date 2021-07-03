Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
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Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü

Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında cadde ve sokaklar derelere dönüştü. Yaşanan su baskınları nedeniyle birçok iş yerini ve konutu su bastı. Bir işletmenin kaldırım üstündeki sundurması rüzgar ve yağış nedeniyle çöktü.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve dakikalar içinde etkisini artıran sağanak yağış Edremit ilçesinde hayatı adeta felç etti. İlçe merkezinde birçok mahallede cadde ve sokaklar dakikalar içinde sular altında kaldı. Bazı cadde ve sokaklar dereler dönüştü. Birçok iş yeri ve zemin katlardaki konutları su bastı. Araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Çayiçi Caddesi'de ise bir işletmenin kaldırım üzerindeki yaklaşık 5 metre boyundaki demir sundurması aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle çöktü. Çökme meydana geldiğinde sokakta kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Bölgede su tahliye ve çamur temizlik çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü
Balıkesir'de cadde ve sokaklar dereye döndü, bir işletmenin sundurması çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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