Balıkesir'de Büfede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Balıkesir'de Büfede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevre işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevre büfelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Altınkum Mahallesi'nde bulunan büfede meydana geldi. Kokoreç satılan büfede çıkan yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Opsiyonu kullanılmadı! Fenerbahçe'ye dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da beklenmedik kriz
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.