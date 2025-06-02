Balıkesir'de Büfede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevre işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevre büfelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Altınkum Mahallesi'nde bulunan büfede meydana geldi. Kokoreç satılan büfede çıkan yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa