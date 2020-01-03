Balıkesir'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 137 sikke ele geçirildi
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Balıkesir'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 137 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait değerlendirilen sikkeleri satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

03.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:24
Balıkesir'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 137 sikke ele geçirildi

'in ilçesinde Bizans dönemine ait değerlendirilen sikkeleri satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı aldıkları şüpheli İ.D'ye yönelik operasyon düzenledi.

Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 137 sikkeyi satmaya çalışırken yakalanan İ.D. gözaltına alındı. Tarihi eser özelliği bulunan sikkelere de el konuldu.

Kaynak: AA
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