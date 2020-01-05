Balıkesir'de Bizans dönemine ait 120 sikke ele geçirildi
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Balıkesir'de Bizans dönemine ait 120 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönenime ait 120 bronz sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

05.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:46
Balıkesir'de Bizans dönemine ait 120 sikke ele geçirildi

'in ilçesinde ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönenime ait 120 bronz sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Burhaniye ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu Bizans dönemine ait sikkeleri satmak için internet üzerinden alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Burhaniye ilçesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, D.K. adlı şahsı yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait 120 bronz sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K. adlı şüpheli adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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