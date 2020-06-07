Balıkesir'de birahanede kumar oynayan 9 kişiye para cezası Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 9 kişiye para cezası uygulandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 9 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ege Mahallesi'nde C.Ş'ye ait birahanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

İçeride yapılan aramalarda 15 deste iskambil, 17 yazboz ve bir adisyon kağıdı, 5 bin 685 lira, yuvarlak oyun masası, büyük boy kare masa üstlüğü, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 42 bin 52 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlarından işletme sahibi C.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA