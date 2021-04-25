Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındı

Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki kırsal bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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