Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
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Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

12.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:30
Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirlenen mahallenin, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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