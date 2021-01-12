Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
12.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:30
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirlenen mahallenin, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya