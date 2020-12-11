Balıkesir'de bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Deliktaş Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının saat 21.00'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya