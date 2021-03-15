Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

15.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:23
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeniköy'de bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın saat 05.00'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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