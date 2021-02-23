Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Haydar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının saat 21.30'dan itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak