Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Eşeler Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
12.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:07
BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Eşeler Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir Kepsut ilçemize bağlı Eşeler mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."
Kaynak: DHA