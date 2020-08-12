Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
12.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:23
Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA