Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:47
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Süleler Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün 11.00 itibariyle karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA