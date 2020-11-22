Balıkesir'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Balıkesir'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

22.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:06
Balıkesir'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi, otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi, otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dedekorkut Caddesi'nde 16 NT 351 plakalı bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından silahla vurulan M.Y'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Y'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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