Balıkesir'de bir kişi çalıştığı motelde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de bir kişi çalıştığı motelde ölü bulundu

15.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:57
Balıkesir'de bir kişi çalıştığı motelde ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motel çalışanı iş yerinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motel çalışanı iş yerinde ölü bulundu.

Çuğra mevkisindeki motelde çalışan Hakan Yayla'dan (40) haber alamayan iş yeri sahibi, kaldığı odaya baktı.

Yayla'nın hareketsiz yattığını gören motel sahibi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Yayla'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yanan mangalı ısınmak için odasına alan Yayla'nın karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de bir kişi çalıştığı motelde ölü bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 22:58:34. #1.14#
title