Balıkesir'de bir kamyon sürücüsü, aracının yanında ölü bulundu
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Balıkesir'de bir kamyon sürücüsü, aracının yanında ölü bulundu

Balıkesir'de bir kamyon sürücüsü, aracının yanında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyon sürücüsü, otoparktaki aracının yanında ölü bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyon sürücüsü, otoparktaki aracının yanında ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de, Ertan Sertan Soylu Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında park halindeki kamyonun yanında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 10 SU 508 plakalı kamyonun sürücüsü Nedim Kanat'ın (44) öldüğünü belirledi.

Kanat'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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