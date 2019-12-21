Balıkesir'de bir kadın oğlu tarafından öldürüldü
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Balıkesir'de bir kadın oğlu tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan bir genç, annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü.

21.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:34
Balıkesir'de bir kadın oğlu tarafından öldürüldü

'in ilçesinde yaşayan bir genç, annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Yaşyer Mahallesi'nde yaşayan Y. (18) ile annesi Vusule Y. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Emrah Y, eline aldığı demir çubukla annesinin başına birkaç kere vurdu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Vusule Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emrah Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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