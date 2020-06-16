Balıkesir'de bir kadın evde ölü bulundu
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Balıkesir'de bir kadın evde ölü bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeğeninin yanında yaşayan kadın evde ölü bulundu.

Balıkesir'de bir kadın evde ölü bulundu
16.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:15

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yeğeninin yanında yaşayan kadın evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda yeğeni Emine Bayrak ile birlikte yaşayan Zatiye Bayrak'ın (49) evde olduğu sırada daire kapısının açık olduğunu gören komşuları içeri girip kontrol etti.

Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri, Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken Bayrak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir süre önce eşinden boşanan ve çocuğu olmayan Zatiye Bayrak'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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