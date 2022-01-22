Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü - Haberler
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Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kadıköy Mahallesi 99. Sokak'ta bir çocuk annesi Elif T'ye (40), eşi Ş.T. (45) tarafından tabancayla 4 el ateş edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis personeli, Elif T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kaçan Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Elif T'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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