Balıkesir'de bir evde erkek cesedi bulundu
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Balıkesir'de bir evde erkek cesedi bulundu

Balıkesir'de bir evde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Bursa'nın Altıeylül ilçesinde, bir apartmanda erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Altıeylül ilçesinde, bir apartmanda erkek cesedi bulundu.

Hacı İlbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanda vatandaşlar, binadan kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren ekipler, kokuların geldiği evde bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Duran'a (54) ait olduğu ve şahsın bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Balıkesir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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