Balıkesir'de bir avukat evinde ölü bulundu
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Balıkesir'de bir avukat evinde ölü bulundu

18.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:10
Balıkesir'de bir avukat evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde avukatlık yapan İsmail Kavşut (59) evinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde avukatlık yapan İsmail Kavşut (59) evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yeni Mahallesi'nde yaşayan Kavşut'tan bir süre haber alamayan yakınları ile arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler, Kavşut'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan kontrollerde Kavşut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Avukat olduğu öğrenilen Kavşut'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

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