Balıkesir'de binler cuma namazı için saf tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de binler cuma namazı için saf tuttu

Balıkesir'de Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen cuma ve vakit namazları bugün kılınan cuma namazı ile birlikte başladı.

Balıkesir'de binler cuma namazı için saf tuttu
29.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:01

Balıkesir'de Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen cuma ve vakit namazları bugün kılınan cuma namazı ile birlikte başladı. Covid-19 salgını nedeniyle binlerce kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazı için saf tuttu. Cuma namazında ilk sünnet ve farz namazları kılınırken, tespih çekimi ise yapılmadı. Namaza katılanlardan son sünnetin kılınması ve tespih çekiminin evlerde yapılması istendi. İl genelinde cami avluları, okul bahçeleri, stadyumları, deniz kenarındaki meydanlar, kapalı pazar yerlerinde kılınan cuma namazında okunan hutbede Covid-19 tedbirlerine uyulması ve İstanbul'un Fethi işlendi. Cuma namazında yapılan dualarda Covid-19'un sona ermesi için dualar da edildi.

Balıkesir merkezde Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınırken, Bandırma'da deniz kenarındaki ilçe meydanında, Dursunbey'de Mezarlık yanındaki alanda ve ilçe meydanında, Gönen'de kapalı pazar yerinde, Erdek'te stadyumda, Sındırgı'da ise kapalı pazaryerinde ve Şerif Paşa Camisi avlusunda, Manyas'ta yaşanan yağış nedeniyle cuma namazı Çarşı Camisi'nde kılındı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı cemaatle birlikte cuma namazını Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı. Cuma namazı öncesinde emniyet güçleri ve zabıtalar namaz kılmak için gelenlere seccadelerinin yanlarında olup olmadıklarını sordu. Camilere yakın meydanlarda kılınan cuma namazı öncesinde şadırvanlarda abdest alınmasına izin verilmedi. Cami dışında kılınan namazlarda hutbenin okunması için masa ve özel olarak hazırlanan basamaklar minber olarak kullanıldı.

Vali Yazıcı: "Vatandaşlarımız kurallara uyuyarak cuma namazlarını kılacak"

Cuma namazı öncesinde Vali Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra cuma namazımızı kılacağız inşallah. Bizim hem tarihi hem de sembol yapımız, her şeyimiz Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazını uzun bir aradan sonra kalabalık bir cemaatle kılacağız. Bütün kurallara uygun olarak burası dizayn edildi, komite gereğini yaptı. Vatandaşlarımız da kurallara uygun olarak hareket ediyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonra camilerimizde cumaları inşallah kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tüm Türkiye'yi tatile bekliyoruz"

Pandemi sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Vali Yazıcı, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla da herkesi Edremit Körfezi'nde tatil yapmaya davet etti. Yazıcı, "Pandemi süreci inşallah tamamlanıyor. 1 Haziran'dan sonra bir takım kısıtlamalar kalkıyor, ilimizde de kalkacak. Ama tabi yeni normal süreç diye adlandırılan bölüm başlıyor. Biz aynı zamanda bir turizm şehriyiz. Körfez bölgesinde çok ciddi miktarda turizme hizmet eden tesislerimiz var. Buralarda yeni düzene uygun olarak iş yerlerimizin tedbirlerini almasını ve mutlaka ona göre hareket etmesini istiyoruz. Tabi bunu denetleyeceğiz de. Şunu da ifade etmek isterim ki insanlar yoruldu. Bu süreç birtakım sıkıntılara; evde kalma, dışarıya çıkmama gibi bir takım psikolojik sıkıntılar da yarattı sağlık problemlerinin yanında. Herkesi körfeze bekliyoruz. Özellikle Türkiye'nin her yerinden insanı bizim Kaz Dağları'na, körfez bölgemize tatil yapmaya bekliyoruz. Ekonomimiz, ticaretimiz de canlansın istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Demet Akbağ Bergüzar Korel
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Balıkesir'de binler cuma namazı için saf tuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:02:57. #1.15#
title