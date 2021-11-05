Balıkesir'de bin 599 araç denetlendi - Haberler
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Balıkesir'de bin 599 araç denetlendi

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de bin 599 araç denetlendi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelindeki köy yollarında gerçekleştirdiği trafik uygulamasında bin 599 aracı denetledi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelindeki köy yollarında gerçekleştirdiği trafik uygulamasında bin 599 aracı denetledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, köy yollarında trafik kazalarını önlemek amacıyla emniyet kemeri ve koruyucu tertibat denetimi yaptı.

Uygulamada bin 599 araç denetlenirken, 70 araca 52 bin 985 lira idari para cezası yazıldı.

Denetimlerde 29 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine geçici el konuldu.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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