Balıkesir'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında düzenlenen trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Şıldak, tren garı kavşağındaki programda kampanya hakkında sürücülere bilgi verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şıldak, emniyet kemerinin yaralamalı kazalarda yüzde 60, ölümlü kazalarda da yüzde 45 oranında etkili olduğunu, emniyet kemerinin kullanımının vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü karşısında sürücüleri bilgilendirdiklerini ifade eden Şıldak, şunları söyledi:

"İlimizde de çok ciddi sayıda trafik kazası yaşıyoruz ve bu kazalar maalesef kimi zaman maddi hasarlı ve yaralanmalı olmakla kalmıyor can kayıplarını da büyük ölçüde maalesef yaşıyoruz. Bir hayat, bir can kolay yetişmiyor ve bir insan hayatının sona ermesi de bu kadar kolay olmaması gerekir. İşte bu emniyet kemeri gerçekten yaralanmalı kazalarda yüzde 60 gibi, ölümlü kazalarda da yüzde 45 gibi bir oranda insanların hayatını koruyor. Çünkü emniyet kemeri araçtan fırlamayı ve darbeleri önlüyor. Yaptığımız uygulamada bir bayan sürücümüz 'ben bir kaza yaşadım ve bu kazada emniyet kemeri sayesinde araçtan fırlamadım, kurtuldum' dedi. Bu çok önemli bir cümle. Bu tecrübeyi yaşayan bilir, tam tersini yaşayanlar da bunu çok iyi bilir."

Trafik kurallarının uygulanması konusunda vatandaşların kendi denetimini kendi yapmaları gerektiğini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Artık sadece sürücü değil, araçtaki herkesin, sadece ön koltuktakiler değil, arka koltukta oturanlar, otobüsteki bütün yolcular emniyet kemeri kullanması gerekiyor. Bu hem bir zorunluluk hem de vicdanen bir sorumluluk. Kendimize ve sevdiklerimize hayatı zehir etmemek, üzücü hadiseler yaşamamak için buna çok önem veriyoruz. Her vatandaşımızı trafik polisimizin, emniyet, jandarma trafik birimimizin denetlemesi gerekmez. Kendi kendimizi denetleyeceğiz, bilinçleneceğiz, toplum olarak trafik konusunda açık daha iyi hedeflerimiz olsun istiyoruz. Emniyet kemeri bunlardan sadece bir tanesidir. Lütfen emniyet kemerine ve bütün trafik kurallarına uyalım."

Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Serkan Keskin ve öğrenciler katıldı.