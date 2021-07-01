Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları üç hastaya nakledilecek

Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri ve böbrekleri, nakil bekleyen üç hastaya umut oldu.

Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri ve böbrekleri, nakil bekleyen üç hastaya umut oldu.

Edremit ilçesinden yoğun bakım ihtiyacı sebebiyle Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen Ş.P'nin, müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürlüğü organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü kadının ailesi, organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine Ş.P'nin karaciğeri Ankara Şehir Hastanesindeki bir hastaya, böbrekleri ise Bursa Acıbadem Hastanesindeki iki hastaya nakledilmek üzere alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Üç cana can katan merhumeye yüce Allah'tan rahmet, hayatlara dokunmak için bir imza yeter diyerek organ bağışında bulunan yüce gönüllü ailesine başsağlığı dileriz. Balıkesir Devlet Hastanesi olarak bu yıl sloganımız olan 'Daima umut vardır' projesi kapsamında ülkemizde 30 binlere ulaşan organ bekleme listesindeki hayatlara dokunmanın onurunu bizlere yaşatan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak