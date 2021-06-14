Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya nakledilecek
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Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya nakledilecek

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya nakledilecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Sağlık

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 61 yaşındaki M.D'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organ bağışına onay vermesi üzerine hazırlık yapılarak kadının iki böbreği, iki korneası ve karaciğeri Bursa ve Balıkesir'den gelen ekiplerce operasyonla alındı.

Böbrekler Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kornealar Acıbadem Bursa Hastanesinde, karaciğer de Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışa onay veren aileye teşekkür ederek, "Bir yakınını kaybederken diğer insanlara organlarını vermek hakikaten zor bir olaydır fakat bizim Bandırma insanımız zor günlerinde yardımcı olduğunu gösteriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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