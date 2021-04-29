Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 kişiye umut oldu
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Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 kişiye umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 kişiye umut oldu
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de geçirdiği felç nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 hastaya nakledildi.

Balıkesir'de geçirdiği felç nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 2 hastaya nakledildi.

Edremit'te, geçirdiği felç nedeniyle Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ş.F'nin (72), beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakli birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi, kadının organlarını bağışladı.

Bunun üzerine alınan iki böbrekten biri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, diğeri de Bursa Acıbadem Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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