Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü
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Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Balıkesir'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Balıkesir'de beton mikseri devrildi: 1 ölü
13.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:36

Balıkesir'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Mehmet Yılmaz (45) yönetimindeki 16 JJL 78 plakalı beton mikseri, Balıkesir-Bursa kara yolu Şamlı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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