Balıkesir'de beton direğe çarpan midibüsün sürücüsü öldü - Haberler

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Balıkesir'de beton direğe çarpan midibüsün sürücüsü öldü

AA, Ahmet Pesen - Güncel
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Balıkesir'de beton direğe çarpan midibüsün sürücüsü öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Cengiz S. yönetimindeki 10 S 10283 plakalı midibüs, Bandırma- Balıkesir kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni, Büyükşehir Belediyesine bağlı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Balıkesir'de beton direğe çarpan midibüsün sürücüsü öldü

AA / Ahmet Pesen - Güncel

Balıkesir, Midibüs, Güncel, Haberler

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