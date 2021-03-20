Balıkesir'de berber, market ve mesire alanlarına HES koduyla girilecek
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Balıkesir'de berber, market ve mesire alanlarına HES koduyla girilecek

20.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:46
Balıkesir'de berber, market ve mesire alanlarına HES koduyla girilecek

İllerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Balıkesir'de berber, market ve mesire alanlarına HES koduyla girilecek.

İllerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Balıkesir'de berber, market ve mesire alanlarına HES koduyla girilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, her 100 bin kişide 257,60 vaka sayısıyla "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Balıkesir'de çocuk parklarının, çocuk oyun grubu bulunan alanların ve sitelerdeki çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimlerince kullanıma kapatılmasına karar verildi.

Karar kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezleri, marketler ve mesire alanlarına HES kodu sorgulaması yapılarak girilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerin otoparkları kapatılacak ve şehirlerarası otobüs terminallerinin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak, bu konuda belediyeler ve ilgili kolluk birimleri tarafından da tedbir alınacak.

Kahvehane, kıraathane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler kurallara uygun çalışmaları konusunda sıkı şekilde denetlenecek, sahil bantlarıyla yoğunluk yaşanan cadde ve meydanlarda bulunan oturma banklarına aynı anda en fazla iki kişi mesafeli şekilde oturabilecek.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekiyor, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında idari işlem yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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